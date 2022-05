La plus petite vitrine de boulangerie du monde se trouve à La Rochelle et elle sera bientôt homologuée par le Guinness book. C’est en tout cas le souhait des dirigeants de « L’Ami du pain » qui reçoivent deux juges du célèbre livre des records lundi prochain, jour de la Saint-Honoré, le patron des boulangers. Avec sa devanture d’1,15m seulement, la plus petite boulangerie du monde espère faire sensation.