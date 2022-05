Tadam, le plus grand des petits festivals de cirque, se poursuit à Rochefort. Avec quatre représentations du spectacle « Circus i love you » cette fin de semaine. Ça se passe sous le chapiteau installé au Stade rouge. Ce soir à 19h30, demain et samedi à 20h30, et dimanche à 17h. C’est payant. D’autres spectacles acrobatiques gratuits sont prévus ce week-end à la Corderie royale, place Colbert et dans les quartiers de la Gélinerie et du Petit-Marseille. Plus d’infos sur theatre-coupedor.com