La Marche des fiertés revient à La Rochelle. Une 2e édition est en préparation. Elle aura lieu dans un mois, le 4 juin prochain à 14h depuis le Quai de la Georgette. Plus de 4 000 personnes sont attendues pour défiler dans les rues de la ville en faveur de la communauté LGBTQIA +. Un évènement qui conclura la Quinzaine Arc-en-ciel qui a lieu du 17 mai au 3 juin pour défendre la cause homosexuelle et non-binaire à travers des ateliers, des rencontres, des concerts, des randonnées et la diffusion de courts-métrages. Neuf associations sont mobilisées.