Saintes va accueillir deux nouveaux rendez-vous nocturnes cet été. La Ville va proposer deux marchés de nuit place Bassompierre et sur la terrasse du marché Saint-Pierre. Le premier aura lieu les jeudis 14 et 28 juillet et les jeudis 11 et 25 août de 18h à 23h avec des artisans d’art et des bouquinistes. Le second sera alimentaire et permettra la dégustation de spécialités locales sur place tous les jeudis de juillet et d’août. La Ville lance un appel aux commerçants qui souhaiteraient participer. Les inscriptions doivent se faire avant le 30 mai à service-commerce@ville-saintes.fr