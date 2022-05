David Labiche part à l’assaut de l’Assemblée nationale. L’adjoint au maire de Châtelaillon-Plage et conseiller régional a choisi le lac de Frace à Aigrefeuille-d’Aunis ce mardi pour lancer officiellement sa campagne pour les élections législatives. Le candidat Les Républicains se présente sur la 2e circonscription de Rochefort-Aunis avec Caroline Campodarve, conseillère départementale et première adjointe au maire de Rochefort, comme suppléante. D’emblée, l’élu déplore le manque d’identification de ses opposants, et notamment dans le camp de la majorité présidentielle qui n’a toujours pas investi de candidat sur le territoire, sachant que la députée LREM sortante Frédérique Tuffnell ne se représente pas. On l’écoute :

David Labiche, qui a présenté les grandes lignes de son programme, place l’écologie au cœur de ses priorités, dans de nombreux domaines :

David Labiche tiendra un meeting de campagne le 22 mai au lac de Frace d’Aigrefeuille-d’Aunis, à l’occasion d’un grand pique-nique républicain. A noter qu’il sera notamment opposé à Richard Guérit du Rassemblement national, et Nordine Raymond de la France insoumise. Ce dernier qui lancera officiellement sa campagne pour les Législatives jeudi soir depuis sa permanence à Rochefort.