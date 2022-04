Forte baisse du chômage en Charente-Maritime. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, sans aucune activité, a diminué de 5,1% depuis le début de l’année. Soit 1 470 personnes en moins durant le premier trimestre. La baisse est encore plus significative sur un an, puisqu’elle est de 18,8%. Des chiffres assez similaires sont observés au niveau régional avec une baisse de 5,3% au premier trimestre en Nouvelle-Aquitaine, et 17,1% sur un an.