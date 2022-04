La Communauté d’agglomération Rochefort océan renforce son implication dans les activités nautiques scolaires. Avec un budget annuel de 150 000 euros, la collectivité accompagne depuis plus de 20 ans le développement de la pratique auprès des élèves de CM1 et CM2 du territoire. Chaque année, ce sont 40 classes qui effectuent 8 séances d’activités nautiques à Rochefort, Fouras, Port-des-Barques ou sur l’île d’Aix. Désormais, et afin de compléter l’apprentissage de la navigation, un livret pédagogique vient d’être spécialement édité pour sensibiliser les jeunes à la pratique de la voile et suivre leur évolution, comme le souligne Hervé Blanché, président de la CARO et maire de Rochefort :

Et pour certains enfants, cette initiation aux activités nautiques leur offre une chance de découvrir l’océan pour la première fois, comme le concède Hervé Blanché :