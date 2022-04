Casting enfants pour le tournage de la saison 3 de « Je te promets » sur TF1. Adaptation française de la série américaine « This is us » de Renaud Bertrand, avec Camille Lou, Hugo Becker et Marilou Berry. Le tournage aura lieu cet été à La Rochelle. La production recherche deux fillettes métisses ou d’origine africaine, âgées de 9 à 11 ans, pour incarner les personnages d’Agnès et d’Estelle enfants. Le casting aura lieu en mai à Paris. Pour postuler, il faut adresser une candidature complète par mail avec photos récentes et sans filtre, date de naissance, taille, ville et téléphone des parents.

