Les Républicains de Charente-Maritime tournés vers les Législatives. Après la débâcle de Valérie Pécresse au premier tour de la présidentielle, le parti de la droite républicaine mise désormais sur ses élus de terrain pour sauver les meubles lors du scrutin de juin prochain. A l’instar de David Labiche, candidat sur la 2e circonscription de Rochefort-Aunis et secrétaire départemental du parti LR, mais aussi conseiller régional et adjoint au maire de Châtelaillon, qui mène une campagne de terrain et qui, manifestement, ne doute de rien :

David Labiche qui sera opposé à l’écologiste Isabelle Flamand, à Richard Guérit du Rassemblement national, et probablement à Nordine Raymond de l’Union populaire. Aucun nom pour l’instant du côté du parti présidentiel pour tenter de succéder à la députée sortante Frédérique Tuffnell (qui ne se représente pas). Ce que regrette le candidat LR qui redoute un parachutage de dernière minute en cas de victoire d’Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle.