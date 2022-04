Un appel à témoins a été lancé après la disparition inquiétante d’un homme de 62 ans à Bourgneuf, près de La Rochelle. Les gendarmes d’Angoulins-sur-Mer sont à la recherche de Pascal Renard dont la famille et les amis sont sans nouvelle. Ce dernier a quitté son domicile hier matin vers 9h30 à bord de sa voiture. Une Volkswagen Tiguan immatriculée FB-946-ZX. Pascal Renard mesure 1,75m, a les yeux marrons, les cheveux bruns poivre et sel, dégarnis. Il présente une légère obésité. Il portait un jean bleu et une doudoune bleue avec un accroc sur l’une des deux manches. Si vous avez des informations pouvant aider les enquêteurs, vous pouvez contacter le 05 46 56 21 13.