Le sénateur socialiste et conseiller départemental de la Charente-Maritime a publié hier un communiqué dans lequel il invite les électeurs à éliminer au second tour de l’élection présidentielle le 24 avril la candidate du Rassemblement national en votant pour le président sortant Emmanuel Macron. A propos de Marine Le Pen, il parle d’« une menace pour la France ». Et d’ajouter : « au premier tour on choisit, au second on élimine. Et aux législatives, on retourne au combat ».