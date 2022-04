Le point sur l’épidémie de covid-19 en Charente-Maritime. Avec une circulation virale qui stagne dans le département à un niveau élevé. Le taux d’incidence est de 1 123 cas pour 100 000 habitants, selon les derniers chiffres de l’Agence régionale de santé publiés hier. Les hospitalisations ont nettement augmenté en une semaine, avec 178 malades dont 3 en réanimation. Un tiers de ces hospitalisations a lieu au centre hospitalier de La Rochelle. Les déprogrammations se poursuivent en raison du manque de personnel hospitalier pour cause de covid et des besoins des malades. 8 décès sont à déplorer en une semaine. Plus de 10 600 personnes contaminées sont aujourd’hui isolées.