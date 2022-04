Le Contrat local de santé de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique prend forme. Hier avait lieu une réunion de restitution aux professionnels de santé et aux élus du territoire des travaux menés dans le cadre de l’élaboration de ce contrat, par l’Observatoire régional de santé de Nouvelle-Aquitaine. L’occasion également de leur présenter les résultats d’une enquête menée auprès de la population, à laquelle ont répondu 5 300 habitants. Et une grande tendance se dégage déjà pour Laurence Osta-Amigo, vice-présidente de la CARA en charge du Contrat local de santé, qui veut insister sur la prévention auprès des plus jeunes :

Cette enquête a également permis de mettre en évidence de grandes disparités sur le territoire, mais aussi de cibler les priorités des habitants, notamment en termes d’accès aux soins, comme le souligne Stéphanie Bigo, directrice d’études du cabinet Le Compas en charge de ce questionnaire :

La signature du Contrat Local de Santé devrait intervenir en septembre prochain, après un travail de réflexion et de propositions.