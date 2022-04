La compagnie ferroviaire propose une soixantaine de postes à pouvoir pour son réseau de TER. Elle recherche des contrôleurs de trains, des opérateurs de mouvement, des agents d’escale et des opérateurs de maintenance. Pas de profil type, c’est la motivation qui compte, indique-t-elle dans un communiqué. Une formation d’un an sera dispensée. Les postes sont principalement basés à Limoges, Brive et Bordeaux.