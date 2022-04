A Surgères, les travaux rue Audry-de-Puyravault et rue Bersot, principales artères commerçantes du centre-ville, vont durer un peu plus longtemps que prévu. Initialement annoncée pour le 5 avril, la fin du chantier devrait intervenir au plus tard le 25 avril. Le temps de refaire le pavage, mais aussi deux morceaux de trottoirs endommagés par les travaux de remplacement des conduites de gaz et d’eau potable qui sont, eux, terminés. A noter que la rue Audry est rouverte à la circulation depuis mercredi.