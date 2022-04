Evènement Hélène FM, Vogue radio et l’émission « Chut… On écoute la télé ! » ce dimanche, avec la projection en avant-première du téléfilm « La doc et le véto » avec Michel Cymès et Dounia Coesens. Deux séances sont prévues : à 14h à l’Atlantic ciné de Saintes, puis à 16h au cinéma Le Lido de Royan. Elles auront lieu en présence des comédiens, du réalisateur Thierry Binisti, et du producteur Christian Gérin. Le téléfilm, qui est la suite d’un premier opus qui avait rassemblé l’an dernier 4,7 millions de téléspectateurs, sera diffusé fin avril sur France 3.