La Nouvelle-Aquitaine vote de nouvelles aides en faveur des réfugiés ukrainiens et des ONG qui leur viennent en aide. Les élus du Conseil régional ont voté hier une subvention supplémentaire de165 000 euros, qui s’ajoute à l’enveloppe de 300 000 euros déjà octroyée le 7 mars dernier. Il a en outre été décidé d’accorder la gratuité du transport scolaire pour tous les enfants ukrainiens, mais aussi de la restauration et de l’hébergement dans les lycées. Par ailleurs, la collectivité a recensé les places vacantes d’internat et les logements de fonction inoccupés dans les établissements scolaires pour pouvoir les proposer aux réfugiés. 1 600 possibilités de logement sont actuellement mobilisables.