Il s’agit d’une arnaque bancaire au téléphone. Des malfaiteurs appellent leurs victimes en se faisant passer pour leurs banquiers et leur indique qu’elles sont victimes d’une arnaque. Ils les mettent alors en confiance et en profitent pour récupérer leurs identifiants. Les escrocs peuvent alors accéder à leurs comptes bancaires. La pratique est actuellement très répandue. La police conseille de ne jamais divulguer ses identifiants ou mots de passe de connexion, et de raccrocher et contacter son conseiller.