Le Comité soutien urgences de Saint-Jean-d’Angély relance son appel aux dons financiers en faveur des réfugiés ukrainiens. Pour faire face à l’augmentation des arrivées sur le territoire, l’association a décidé de réitérer son appel à la générosité lancé mi-mars. L’objectif étant de subvenir aux besoins des personnes déplacées qui trouvent refuge sur le territoire des Vals de Saintonge, comme le souligne Jeannie Girard-Schons, présidente de l’association, qui veut parer à l’urgence :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/nvl-appel-csu-1.mp3 Le Comité soutien urgences a déjà pris en charge une famille ukrainienne qui a pu s’installer dans le quartier de Fontorbe, à Saint-Jean-d’Angély. A ce jour, plus de 50 logements ont été identifiés en Vals de Saintonge pour accueillir des réfugiés. Mais l’association est dans l’attente de nouvelles familles, et a donc besoin de plus de logements pour anticiper les demandes d’hébergement :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/nvl-appel-csu-2.mp3 Les dons collectés par l’association Comité Soutien Urgences serviront à assurer l’accès aux premiers besoins. Et l’association garantit une totale transparence dans l’utilisation de ces fonds :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/nvl-appel-csu-3.mp3 Il est possible de faire un don par chèque au CSU Solidarité Ukraine, 23 rue Laurent-Tourneur à Saint-Jean-d’Angély. Les virements sont aussi acceptés. Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%.