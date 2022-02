La Charente-Maritime, 4ème département parmi les plus gros consommateurs de pesticides en 2020. C’est ce qu’il ressort d’un rapport que vient de publier l’association SOS Rivières et environnement. Celle-ci indique que l’acquisition de produits chimiques destinés aux cultures a connu une progression de 33%. Elle pointe également une hausse de 44% des achats de glyphosate cette même année. Un vrai scandale environnemental pour Jean-Marie Bourry, référent « pesticides » pour SOS Rivières et Environnement, qui se dit inquiet :

