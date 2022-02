La ministre de la Mer est présente ce lundi à Royan pour échanger avec les professionnels de la pêche et visiter la criée. Elle sera rendra ensuite à Aytré pour planter le clou « France vue sur Mer », opération lancée il y a un an pour réhabiliter le sentier du littoral. Elle terminera la journée par l’inauguration de l’exposition photo « L’Etat et la mer » à la préfecture de La Rochelle. Plusieurs évènements sont prévus demain mardi à La Rochelle, avant le colloque sur l’avenir de l’Europe maritime mercredi toujours à La Rochelle, dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne. Annick Girardin échangera en visio-conférence avec ses homologues européens.