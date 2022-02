Prison ferme pour l’agresseur du maire de La Brée-les-Bains, sur l’île d’Oléron. Un homme de 33 ans a été jugé vendredi en comparution immédiate au tribunal de La Rochelle, après s’en être pris physiquement à Philippe Chevrier suite à une altercation avec l’élu survenue le 31 janvier dernier. L’auteur de l’agression a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Jugé pour violences et menaces sur personne dépositaire de l’autorité publique, il a été condamné à six mois de prison et la révocation d’un sursis de deux mois, et 500 euros d’amende.