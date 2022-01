Prêts à trier vos biodéchets ? Cyclad organise cinq permanences pour vous informer et vous équiper sur les déchetteries d’Aunis Sud. Rendez-vous demain de 9h à midi au Thou et de 14h30 à 17h à Saint-Saturnin-du-Bois. Puis mercredi après-midi à Aigrefeuille-d’Aunis, le 22 janvier en matinée à Surgères et l’après-midi à La Devise. Tout le matériel sera distribué gratuitement.