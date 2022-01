Retour en Coupe d’Europe pour le Stade rochelais. Après leur victoire contre Glasgow début décembre 20 à 13, les Jaunes et noir vont tout faire pour confirmer un nouveau succès ce samedi. Ils reçoivent les Anglais de Bath pour le match retour. Pour rappel, le match aller reporté en raison du covid a finalement été annulé et s’est soldé par un nul sur tapis vert. Avec les deux points du match nul, les Rochelais sont désormais 4e de la poule avec six unités au total. Bath n’a que 2 points. Coup d’envoi de la rencontre La Rochelle-Bath ce samedi soir à 18h30 au stade Marcel-Deflandre devant des gradins limités à 5 000 spectateurs.