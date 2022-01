Une première en Charente-Maritime, et même en Nouvelle-Aquitaine. Et une deuxième en France. Le Centre hospitalier de Saintes va retransmettre lundi prochain une opération en direct sur les réseaux sociaux. Avec l’accord de la patiente, l’équipe chirurgicale d’urologie procédera à une chirurgie du prolapsus, plus communément appelée descente d’organes. Ce geste chirurgical consiste à remettre en place les organes (vessie, utérus et vagin ou rectum) qui sont descendus trop bas dans le petit bassin. Cette opération d’environ une heure sera retransmise en direct sur la page Facebook des Centres hospitaliers de Saintonge et Saint-Jean-d’Angély. Objectifs : permettre aux internes, aux étudiants en médecine et à ceux qui auraient pour vocation de travailler dans le domaine médical d’en savoir plus sur ce geste chirurgical, mais également au public de découvrir l’envers du décor.