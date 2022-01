Hier, le préfet du département Nicolas Basselier est venu constater l’avancement des travaux de rénovation et de sécurisation entrepris depuis août 2020 au commissariat de Rochefort. Des travaux qui ont pu être réalisés grâce au Plan France Relance. Plus de 8 millions d’euros pour moderniser les moyens et remplacer 24% du parc automobile. On écoute le préfet Nicolas Basselier :

Au commissariat de Rochefort, le plan baptisé « Poignées de portes » a déjà permis l’installation de 13 stores, le remplacement des luminaires par des lampes à LED et le réagencement de l’espace de repos. Mais les grandes innovations se traduisent surtout par 9 nouvelles caméras-piétons, le logiciel RAPID qui permet d’estimer le temps d’attente des plaignants et le logiciel ARES qui enregistre tout mouvement du matériel et surtout des armes. Enfin, 35% des plaintes sont maintenant numérisées. Jean-Emmanuel Debeaumont, adjoint à la sécurité urbaine, nous livre les détails de cette procédure pénale numérique :

Mais reste encore à régler le problème de transmission des plaintes aux instances judiciaires. A noter que le Centre d’information et de commandement a également vu le jour à La Rochelle en mai dernier. Il regroupe l’ensemble des appels quotidiens au 17 et représente un investissement de 350 000 euros.