Le coup de gueule de Françoise Mesnard contre les antivax. La maire de Saint-Jean-d’Angély, qui est aussi médecin, publie régulièrement sur les réseaux sociaux des informations sur le centre de vaccination angérien, qui font systématiquement l’objet de commentaires haineux. Lassée, elle a décidé de tous les supprimer et de le faire savoir. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/mesnard-1.mp3 D’autant que selon une dernière étude de l’Agence régionale santé, 90% des patients admis en réanimation en Charente-Maritime sont des personnes non-vaccinées. Ce qui conforte Françoise Mesnard qui devrait de nouveau appeler à la vaccination demain à l’occasion de la présentation de ses vœux. Contrairement à plusieurs maires de Charente-Maritime qui ont fait le choix de la vidéo pour se plier à cet exercice, la maire de Saint-Jean-d’Angély a décidé de maintenir ce rendez-vous républicain cette année. Et elle nous dit pourquoi :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/mesnard-2.mp3 La cérémonie des vœux a lieu demain soir à 19h à l’Eden, en mode spectacle assis pour respecter les mesures sanitaires.