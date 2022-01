Forte mobilisation des enseignants en Charente-Maritime. L’appel à manifester a été suivi par près d’un millier de personnels de l’Education nationale ce jeudi matin dans le département. Ils étaient environ 650 à La Rochelle et 350 à Saintes pour protester contre les diverses modifications du protocole sanitaire depuis la rentrée de janvier. A la mi-journée, le rectorat de Poitiers annonçait un taux de 35,79% d’enseignants grévistes dans le premier degré et 27,49% en collèges et lycées.