Si un jour vous vous êtes demandé s’il était possible de passer en voiture sous la Grosse horloge à La Rochelle, eh bien la réponse est non ? C’est ce qu’a pu constater cet automobiliste passablement éméché qui a tenté de s’engager à vive allure sous le monument du Vieux-Port dans la nuit de samedi à dimanche. La voiture s’est encastrée sur le plot en béton qui délimite la zone piétonne. Fallait-il encore avoir le compas dans l’œil et les yeux en face des trous. L’homme, qui se trouvait toujours à bord de la voiture lorsque les policiers sont intervenus, a été interpellé. Son taux d’alcoolémie était largement supérieur à la limite autorisée. Le véhicule accidenté a été remorqué. Le conducteur sera poursuivi devant le tribunal judiciaire.