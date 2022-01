Nouvel appel à la mobilisation aujourd’hui dans le social et le médico-social en Charente-Maritime. L’Union santé départementale CGT 17 organise deux rassemblements ce mardi. Le premier à 10h devant l’entrée principale de l’hôpital de La Rochelle. Le second à 11h devant le palais de justice de Saintes. Le syndicat entend réclamer une amélioration des conditions de travail, une augmentation des salaires et plus d’embauches, comme le martèle Vincent Tranquard, secrétaire général de l’USD CGT 17 :

