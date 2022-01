Le parcours du prochain Tour cycliste du Poitou-Charentes a été dévoilé hier. Ce sera la 36e édition cet été. La course partira le mardi 23 août de Chauray dans les Deux-Sèvres direction Périgny en Charente-Maritime. Périgny qui sera ville de départ de la 2e étape le lendemain, vers la commune de Vars en Charente. La 3e étape conduira les coureurs dans la Vienne le 25 août au matin, entre Nieuil l’Espoir et Vivonne, suivi du contre-la-montre l’après-midi entre Smarves et Vivonne. Enfin, 5e et dernière étape le vendredi 26 août entre Mansles en Charente et Poitiers dans la Vienne.