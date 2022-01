L’appel à une mobilisation d’ampleur dans l’éducation nationale jeudi prochain. La grande majorité des syndicats enseignants appellent à la grève nationale dans les écoles, collèges et lycées pour protester contre, je cite, « une pagaille indescriptible » dans les établissements scolaires en raison de l’épidémie de covid-19. La situation depuis la rentrée de janvier engendre d’importantes difficultés et un sentiment d’abandon parmi les personnels des écoles. Les syndicats réclament plus de moyens. Malgré une nouvelle simplification du protocole sanitaire dans les écoles annoncée hier soir par le Premier Ministre Jean Castex, le mouvement est maintenu. En Charente-Maritime, deux rassemblements sont prévus à 10h30 devant la Direction académique de La Rochelle et devant le palais de Justice de Saintes.