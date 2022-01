Jean-Paul Mosnier saisit la ministre de la Transition écologique à propos de l’extension du port de La Tremblade. Le président de l’association Maline et conseiller communautaire vient d’adresser un courrier à Barabra Pompili dans lequel il met une nouvelle fois en doute la conformité des travaux réalisés, et ceux à venir concernant l’aménagement de la zone technique portuaire qui comprennent l’extension de la voie ferrée du Train des mouettes. Il met en garde contre une situation potentiellement dangereuse pour l’environnement. D’autant que la Communauté d’agglomération Royan Atlantique reste particulièrement silencieuse sur le sujet. On écoute Jean-Paul Mosnier :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/zone-tech-1.mp3 La zone technique est essentielle au nouveau port de La Tremblade pour diminuer ses impacts environnementaux. Mais, selon Jean-Paul Mosnier, elle pourrait être supprimée en faveur d’un autre projet. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/zone-tech-2.mp3