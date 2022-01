Un accident a fait un mort et deux blessés graves ce matin à Bresdon, au nord-est de la Charente-Maritime. Vers 7h45, un poids lourd et une voiture sont entrés en collision frontale sur la RD 739. Une quinzaine de sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime sont intervenus, conjointement avec leurs collègues de Charente. L’automobiliste, un jeune homme de 26 ans, est décédé après avoir été éjecté du véhicule. Sa passagère, une fillette de 12 ans, a dû être désincarcérée. Elle a été transportée dans un état grave par voie routière, puis en hélicoptère vers le CHU de Poitiers. L’autre passager, un homme de 50 ans, a lui aussi été grièvement blessé. Il a été héliporté vers le CHU de Poitiers. Choqué, le chauffeur du camion âgé de 25 ans a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital. La circulation a été totalement interrompue le temps de l’intervention des secours.