La filiale du géant des airs, qui possède une unité de fabrication à Rochefort, change de nom. La nouvelle entreprise a officiellement vu le jour le 1er janvier de cette nouvelle année. Elle regroupe les ressources et les moyens des sites d’Airbus et Stelia aerospace dans le monde. Ce regroupement s’inscrit dans le cadre du projet de transformation amorcé en avril 2021. Forte de quelque 13 000 collaborateurs, et avec un volume d’activité estimé autour de 3.5 milliards d’euros, Airbus Atlantic est le numéro deux mondial dans le domaine des aérostructures, le numéro un mondial dans le secteur des sièges pilotes et figure dans le Top 3 pour les fauteuils passagers Classe Affaires et Première Classe, qui continuent d’être commercialisés sous la marque STELIA Aerospace.