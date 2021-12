A partir du 1er janvier, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique va confier progressivement la distribution à un opérateur unique. Jusqu’à présent, pas moins de cinq opérateurs proposaient leurs services aux 33 communes du territoire. La Société de l’Eau Potable Royan Atlantique, ou SEPRA, a vu le jour et deviendra le nouvel exploitant au cours des trois prochaines années. Vincent Barraud, président de l’intercommunalité, nous dessine les contours de cette nouvelle organisation :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/eau-cara-1.mp3 Un changement qui introduit certaines innovations, mais aussi une modification de la facture d’eau pour les administrés, comme l’explique Denis Minot, directeur du syndicat départemental Eau 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/eau-cara-2.mp3 Les 9 premières communes concernées par ce changement sont Médis, Royan, Sablonceaux, Saint-Georges-de-Didonne, Saint-Palais-sur-Mer, Saint-Romain-de-Benet, Saujon, Semussac et Vaux-sur-Mer. 12 autres rejoindront le dispositif en janvier 2023, et enfin les douze dernières dans deux ans.