Il y en aura encore certainement beaucoup au pied du sapin demain. Indémodables et incontournables, les célèbres briques LEGO séduisent toujours autant. A tel point que la chaîne M6 relance son concours Lego masters mardi prochain, avec des défis toujours plus spectaculaires. Mais il existe d’autres types d’application du fameux jeu de construction. A Aigrefeuille-d’Aunis, 90 élèves de 5e du collège André-Dulin vont lancer à la rentrée une grande collecte de LEGO pour fabriquer une rampe d’accès à destination des personnes à mobilité réduite. On écoute leur professeur d’histoire-géo Xavier Ségalen qui est à l’origine du projet :

Des collecteurs fabriqués par les élèves seront installés à l’entrée du collège. Chacun pourra donner. Et le fruit de cette collecte sera envoyé début mars à l’association APF France handicap, qui sera chargée de fabriquer la rampe.