Malgré le contexte sanitaire, les animations sont maintenues, à l’image du petit train de Noël qui permet de découvrir la ville et ses illuminations. Le marché de Noël se tient également jusqu’au 2 janvier au jardin public, avec ses produits de bouche et d’artisanat d’art. Il sera ouvert demain et le 1er janvier. Et dès lundi, le public pourra profiter des festivités jusqu’à 20h.