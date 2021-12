Nouvel échec des négociations ce matin à l’entreprise Fountaine-Pajot de La Rochelle. Les discussions entre les salariés grévistes et la direction du constructeur de catamarans sont tombées à l’eau. Elles n’ont abouti sur aucune nouvelle augmentation des salaires. Pas d’avancée donc, et le mouvement a été reconduit. Après six jours de grève, les salariés sont déterminés à ne rien lâcher. Ils étaient entre 150 et 200 à se mobiliser ce lundi sur le site rochelais, rejoints par des collègues du site d’Aigrefeuille-d’Aunis. On écoute Robert Colin, délégué syndical CGT :

Le mouvement devrait s’inscrire dans la durée. Une nouvelle réunion est prévue avec la direction mercredi prochain.