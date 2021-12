Evènement ce soir à Saint-Jean-d’Angély avec l’inauguration du tout nouveau complexe Cinévals. Un cinéma de trois salles, créé par la Communauté de communes des Vals de Saintonge en plein cœur de ville, face aux futurs Thermes. L’aboutissement d’un projet vieux de plus de 20 ans, comme le rappelle le président de la CdC Jean-Claude Godineau :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/cinevals-1.mp3 L’équipement représente plus de 460 places au total, avec tout le confort, un son dolby atmos, des écrans 4K et des films pour tous les goûts avec des sorties nationales comme le dernier Spider-man dès mercredi, et des avant-premières comme « Tous en scène 2 » dimanche à 16h30. De quoi contenter tous les amoureux du 7e art, mais aussi limiter l’évasion et dynamiser le territoire :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/cinevals-2.mp3 Cinévals espère réaliser 65 000 entrées la première année de fonctionnement. Ouverture demain. Des séances seront proposées tous les jours.