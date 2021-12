Deux hommes ont été interpellés dans la nuit de vendredi à samedi à Rochefort pour des vols d’antennes radio sur des voitures. Un trentenaire et un homme d’une quarantaine d’années ont été arrêtés en possession de 5 antennes et d’un rétroviseur de scooter pour le premier, et de 7 antennes et d’un clignotant de scooter pour le second. La police cherche à identifier les victimes pour leur restituer les objets volés. Les deux individus ont été remis en liberté. Une enquête a été ouverte en attendant les plaintes.