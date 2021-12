Le Festival du film de société s’est refermé hier soir à Royan. Cette première édition s’est conclue par la cérémonie de clôture. Trois prix ont été remis à cette occasion, parmi les huit films en compétition. Celui de la meilleure réalisation a été décerné à Régis Roinsard pour « En attendant Bojangles ». Celui de la meilleure interprétation à Najaa pour le film « Compagnons » de François Favrat. Et le prix du meilleur film à « La vraie famille » de Fabien Gorgeart qui a fait l’unanimité auprès du jury, selon la présidente Juliette Trésanini :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/fesival-1.mp3 Après quatre jours de projections et de débats, la première édition de ce Festival du film de société a été un vrai succès. Et il y en aura un 2e comme le confirme le président Guillaume Mousset :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/fesival-2.mp3