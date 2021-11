Les anti-bassines se sont de nouveau mobilisés aujourd’hui à Mauzé-sur-Le-Mignon, entre Surgères et Niort. Le collectif Bassines Non Merci appelait à la mobilisation pour dénoncer le démarrage des travaux de canalisation sur le secteur de Linais et dans la vallée du mignon, qui doivent permettre d’alimenter la future réserve d’eau agricole implantée sur la commune deux-sévrienne. Les militants invoquent l’interdiction d’effectuer ces travaux de canalisation entre début novembre et fin juin, dénonçant une atteinte à l’environnement et à la biodiversité. Ils demandent l’arrêt immédiat du chantier.