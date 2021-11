L’épidémie de covid-19 progresse encore rapidement en Charente-Maritime. Le taux d’incidence est désormais de 203 cas pour 100 000 habitants, soit une hausse de 60% en une semaine. Et la maladie se propage encore plus vite dans certains territoires comme en Haute-Saintonge où le taux d’incidence s’établit actuellement à 330 cas pour 100 000 habitants. Et il grimpe à 434 en Aunis Atlantique. Le nombre d’hospitalisations se stabilise avec 52 patients en cours, dont 12 en réanimation.