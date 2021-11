Journée intense ce mardi pour le territoire de la Communauté de communes Aunis Sud. Avec tout d’abord cet après-midi à Surgères la signature par le préfet Nicolas Basselier du Contrat de relance et de transition écologique, suivie de l’inauguration de la Maison France Services et de la visite de l’Atelier Cyclab. L’Etat est plus que jamais aux côtés des collectivités territoriales pour les accompagner dans leur développement, comme c’est donc le cas aujourd’hui pour Aunis Sud. On écoute le préfet :

Le Département de la Charente-Maritime est également partie prenante dans cette opération, comme le souligne sa présidente Sylvie Marcilly :

Le CRTE est signé pour six ans, intégrant des dispositifs d’accompagnement renforcés par des crédits du plan de relance pendant les deux premières années. Un joli coup de pouce pour la CdC aunis Sud comme s’en réjouit son président Jean Gorioux :