L’établissement dédié à l’étude des mollusques marins a été rénovée et agrandie pour mieux servir ses missions afin d’assurer le développement d’une aquaculture durable pour protéger la santé des consommateurs, des animaux et de l’environnement. Une plateforme expérimentale et quatre nouveaux laboratoires ont été inaugurés hier. La station dispose désormais de 10 salles d’expérimentation et de 425 bassins. Le tout réparti sur plus de 1 800 m2. Lancés en 2018, ces travaux ont concerné plusieurs secteurs, comme l’explique Christophe Stavrakakis, responsable de l’unité santé, génétique et microbiologie des mollusques :

Des travaux qui ont été menés dans l’optique d’améliorer les conditions de travail des salariés, mais aussi les équipements de recherche et d’analyse. Objectif atteint pour Isabelle Arzul, responsable de l’unité adaptation et santé des invertébrés marins :

Coût total des travaux : 2,7 millions d’euros, soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 1,2 millions d’euros.