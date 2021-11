La mairie de Tonnay-Charente recrute pour son prochain recensement. Elle propose des postes d’agents recenseurs pour assurer la campagne qui aura lieu du 20 janvier au 19 février. Il faut être dynamique, motivé et rigoureux, avoir un bon relationnel et être à l’aise avec les outils informatiques. Pour postuler, il faut envoyer un CV et une lettre de motivation à la mairie à l’attention du maire ou un mail à ressources.humaines@tonnay-charente.fr