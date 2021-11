C’est aujourd’hui la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. A cette occasion, plusieurs actions de mobilisation sont prévues en Charente-Maritime contre ce fléau qui est l’une des violations des droits humaines les plus répandues dans le monde, reconnue Grande cause de ce quinquennat par le président Emmanuel Macron. Tour d’horizon avec Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/journee-lutte-violences.mp3 Osez le féminisme 17 et la CGT spectacle Poitou-Charentes appellent à une manifestation ce soir à La Rochelle. Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, association et syndicat se mobilisent pour cette cause, dénonçant toute forme de violence, mais aussi la pornocriminalité ou encore la prostitution. En Charente-Maritime, plus de 170 personnes se prostituent dont 10% de mineurs. Et 26% ont entre 18 et 25 ans. Pourtant, seulement 5 personnes ont bénéficié du parcours de sortie de la prostitution mis en place en 2017. Un rassemblement est prévu à 18h30 place de Verdun, suivi d’une marche en direction de la médiathèque où un hommage sera rendu aux 101 femmes tuées en France depuis le début de l’année par leur conjoint ou ex-conjoint dont 8 en Nouvelle-Aquitaine.