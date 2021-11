La proposition de loi contre le harcèlement scolaire bientôt examinée à l’Assemblée nationale. 1 enfant sur 10 est victime de ce phénomène en France. Le texte porté par le député Erwan Balanant sera étudié le 1er décembre. Il prévoit notamment la création d’un délit pénal. Les sanctions pourront aller jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende. En outre, la proposition entend inscrire un droit à la protection contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, un sujet qui sera abordé jeudi prochain à Rochefort, à l’occasion d’une soirée-débat organisée par la députée de Charente-Maritime Frédérique Tuffnell. Il aura lieu en présence de la rectrice de l’Académie de Poitiers Bénédicte Robert et du commissaire de police Olivier Saudreau, et en visio avec le secrétaire d’Etat au numérique Cédric O et le député Erwan Balanant à l’origine de la proposition de loi. C’est à 20h au palais des congrès.