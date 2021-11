Les faits sont survenus dans la nuit de lundi à mardi. Quatre individus ont forcé l’entrée dont la porte a été arrachée sur sa partie basse. Ils ont dérobé des bocaux et des pochons contenant du cannabidiol, mais aussi de l’argent liquide et des colis. Identifiés grâce aux images de la vidéoprotection, les malfaiteurs ont été interceptés quelques minutes après les faits par des policiers de la Bac qu’ils ont bien failli percuter avec leur voiture. Placés en garde à vue, les quatre individus ont été présentés devant la justice. Jugés en comparution immédiate, deux d’entre eux ont écopé de 18 mois de prison dont 8 et 9 ferme. Ils ont été placés en détention. Une peine aménagée a été prononcée pour le troisième. Et le quatrième a été condamné à du sursis simple.